شكرا لكل من سأل عني.. عمر كمال يطمئن جمهوره بعد شائعة إصابته بـ كورونا

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وطمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.





وعلق عمر كمال "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".





وأضاف عمر كمال "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".









وكان أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، قلق جمهوره عليه؛ بعد نشره صورة له، عبر خاصية "ستورى" على حسابه بـ "إنستجرام".





وعلي جانب آخر، كان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.



