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فن

حميد الشاعري يكشف عن حبه لأغنية «إلعب يلا» ..شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:24 ص
حميد الشاعرى
حميد الشاعرى
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أحمد إبراهيم
كشف الشاعر حميد الشاعرى، عن حبه لأغانى المهرجانات وأنه ينجذب إلى سماعها خاصةً أغنية "إلعب يلا". 

وقال حميد الشاعري، أثناء لقائه ببرنامج "انسايدر بالعربى"، إن أغانى المهرجانات نوع فرض نفسه على السوق فى العالم ككل، وحتى فى الخارج معروف بأغانى الراب، وبالتالى ليس من المنطقى أن نحاربه ونمنعه، والأفضل أن ننافسه بأعمال جيدة وعلى الجمهور الاختيار والتذوق. 

وأضاف حميد الشاعري، "أحب سماع أغاني لمطربين كبار، لعل أبرزهم شيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقى، وأنغام، وتامر حسنى".

يذكر أن حميد الشاعرى يستعد فى الفترة المقبلة لطرح ألبومه الجديد بعنوان "بابا"، حيث من المقرر أن يقوم بطرحه على طريقة السنجل أى يطرح أغنية منفردة من الألبوم كل بضعة أيام.
 
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