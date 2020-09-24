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فن

بلاغ إلى النائب العام.. رد فعل أصالة بعد اتهامها باقتباس ألفاظ حديث نبوي في أغنية «رفقا»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:38 ص
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
تجاهلت المطربة أصالة، ما أثير من جدل عن أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "رفقا"؛ بعدما اعتبر البعض كلماتها مقتبسة من أحد الأحاديث النبوية، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف، وأصدر على أثره بيانا استنكر فيه ما فعلته الفنانة. 

وفي إطار التجاهل التام، ظهرت المطربة أصالة، في مجموعة من الفيديوهات مع ابنتها شام الذهبى، منشورة على حساب الأخيرة بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، حيث قامتا بغناء عدد من الأغانى أبرزها "مبقاش سر" و"خنت كام مرة" و"أنا بحبك".

من جانبه، قدم المحامي سمير صبري، بلاغا للنائب العام ضد المطربة أصالة يتهمها فيه باقتباس أحاديث نبوية واستخدامها في أغنيتها "رفقا" واستند إلى البيان الذى أصدره الأزهر الشريف. 

وعلق مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، على الجدل الذي أُثير مؤخرا على أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة؛ بسبب اقتباسها جزءا من حديث نبوي شريف.

وأشار المجمع في بيان، ولم يذكر فيه اسم الفنانة أو الأغنية، إلى أنه "تابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم".

وشدد على أن "الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءا من أغنية غير جائز شرعا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة".

وأضاف "انطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها".
 
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