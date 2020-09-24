AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صلاح عبد الله لمتابعيه: بدل ما تجيبوا سيرة الغير هاتوا سيرة الحب.. شاهد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر الفنان صلاح عبدالله في الصورة وهو يضحك.

وعلق على الصورة قائلا: "بدل ماتجيبوا سيرة الغير..هاتوا سيرة الحب".

وأضاف: "ويارب صباح الخير..وتصبحوا على حب".


ومن جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". 

وتدور الأحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة ونشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر العنقود .. صلاح عبدالله يهنئ ابنته جني بعيد ميلادها.. شاهد

يا نفس قد أزف الرحيل.. صلاح عبدلله مذكرا متابعيه بالموت

صلاح عبد الله ينشر صورة جديدة من الإجازة الصيفية

صلاح عبدالله لـ سيدة القطار: مدي ايديكي نحب عليها ياسِت صفية.. شاهد

موجز السوشيال.. أحمد السعدني ديانج هرب يا خطيب.. وأول تعليق من وليد سليمان

صلاح عبد الله يوجه رساله لمحبيه عبر انستجرام..شاهد

ترشيحاتنا

أمطار ورياح شديدة وغبار.. تعرف على طقس السعودية

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بلاغ إلى النائب العام.. رد فعل أصالة بعد اتهامها باقتباس ألفاظ حديث نبوي في أغنية «رفقا»

بعد البراءة.. أحمد عز يطالب شقيقة زينة بدفع 2 مليون جنيه.. تفاصيل بالفيديو

شاهد.. عالم مصري يكتشف معدنا جديدا داخل محجر أثري

أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

AdvertisementS

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

أخبار الفن.. اتهام ابن منى عبد الغنى بالتزوير.. أحمد عز يطالب زينة بـ مليونى جنيه.. سرقة منزل حنان شوقى

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

مريح للغاية.. طبيب أمريكي يكشف ما يحدث في اللحظات الأولى من الموت

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

فى ذكرى ميلاده .. 12 معلومة لا تعرفها عن محمد وفيق

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

بنى كنيسة في روسيا.. القبض على رجل يدعي أنه تناسخ لـ سيدنا عيسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير