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أخبار العالم

صندوق النقد يقر برنامج الإصلاحات الاقتصادية الخاص بالسودان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس أن المجلس التنفيذي للصندوق، أقر برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان.

وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق، إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

وأضافت أن البرنامج " يسعى لبناء قدرة على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف".

وأشارت ساييه إلى أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي.

وتابعت "وهذا يشمل الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات".

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