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اقتصاد

صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة تسجل 2.006 مليار دولار خلال 7 أشهر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قفزت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 2.006 مليار دولار مقابل 1.052 مليار دولار خلال نفس الفترة  من 2019 بنمو 91%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ، أنه تم  تصدير الذهب والحلي والأحجار الكريمة  لنحو 27 دولة من بينهم 8  دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك- اليابان-النمسا-استراليا-مدغشقر).

وحققت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعا بنسبة 33% خلال يوليو الماضي لتبلغ 303 ملايين دولار مقابل 228 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

وسيطرت 5 دول على 99.1% من قيمة صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من ” يناير-يوليو 2020″ بقيمة 1.988 مليار دولار.


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واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو  70% من إجمالي صادرات  لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.417 مليار دولار في مقابل 687 مليون دولار بنمو 106%.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على  22.6% من إجمالي الصادرات بقيمة  453 مليون دولار  في مقابل 387 مليون دولار بارتفاع 34%.

وحلت استراليا في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلي المصري مستحوذة على 3.4% من الصادرات بقيمة بلغت 68 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة إلى تركيا نحو 11 مليون  دولار خلال الفترة من ” يناير- يوليو 2020″، وللبحرين نحو 9 ملايين دولار ، وللبنان نحو  5 ملايين دولار.

وتراجعت قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة للسعودية بنسبة 81% لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 27 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولإيطاليا بنسبة 32%، لتبلغ 94 ألف دولار مقابل 139 ألف دولار.
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