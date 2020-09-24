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أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يمنح «تمويل معبري» لصالح شركة مكسيم للاستثمار العقاري

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
وافق البنك الأهلي المصري على منح تمويل معبري لصالح شركة مكسيم للاستثمار العقاري لتمويل مشروع "Bo Island" بسيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وذلك في إطار التحالف الذي يقوده البنك لدراسة منح قرض مشترك من خلال عدد من البنوك المشاركة.


وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التمويل الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لمساندة المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام، ومنها القطاع العقاري والبناء والتشييد لما تتمتع به تلك القطاعات من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل، إضافة الى ارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات التكميلية، والتي يحرص البنك على تمويلها لما تتيحه من توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، وهو الدور الذي يتبناه البنك الأهلي بشكل متنامٍ.


وأكد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن القرض يستهدف تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع بو ايلاند في إطار ترتيب قرض مشترك بين عدد من البنوك المشاركة من خلال التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بتلك البنوك وصولا للمراحل النهائية للتنفيذ لضمان تحقيق المستهدف من التمويل بأفضل الاساليب وأسهل الإجراءات.


وقال الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للاستثمار العقاري، إن مشروع Bo Island يقع بالكيلو 120 بطريق الإسكندرية / مطروح الصحراوي بخليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي الغربي، ويقسم المشروع إلى ثلاث مراحل على مسطح يبلغ 950 فدانا، بما يعادل نحو 4 مليون م2، وهو يتماشى مع خطط الدولة في إنشاء المزيد من المناطق السكنية والسياحية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة خاصة في المناطق الأكثر جذبا.


وأشار إلى أن الشركة وقعت مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لاستكمال المشروع مع عدد من شركائها الاستراتيجيين والمتمثلين في شركات المقاولات المسند إليهم تنفيذ أعمال البناء والإنشاءات المختلفة بالمشروع، وذلك بهدف دفع عجلة استكمال الإنشاء والإسراع في وتيرة البناء في جميع مراحل المشروع، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 20 مليار جم، كما تم تكليف استشاري للإشراف على المواقع لضمان أعلى جودة في التنفيذ، وتم التعاقد مع استشاريين جدد متخصصين في التصميمات لتطوير وتقديم أفضل التصميمات لمنشآت المشروع.


وفي هذا السياق، أشار إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق موزع بها المباني والإنشاءات والخدمات لكل منطقة بتصميمات مختلفة.
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