صلصة طماطم وبوظة وعصائر وزيت طعام.. إعدام نصف طن أغذية فاسدة في الشرقية



وشنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية ببلبيس وأولاد صقر والحسينية، عدة حملات للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، بمراكز ومدن بلبيس وأولاد صقر والحسينية، أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منهم 3 منشآت ببلبيس، و2 منشأة بأولاد صقر، ومنشأة بالحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.





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كما تم إعدام ٥٧٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن "صلصة طماطم، بوظة، عصائر، وزيت طعام"، و11 كرتونة "بسكوت، وسناكس"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تحرر 46 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز شرطة بلبيس وأولاد صقر والحسينية.





وأكد الدكتور هشام مسعود علي، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.