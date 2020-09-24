AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صلصة طماطم وبوظة وعصائر وزيت طعام.. إعدام نصف طن أغذية فاسدة في الشرقية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
أغذية فاسدة
أغذية فاسدة
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علة المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

وشنّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية ببلبيس وأولاد صقر والحسينية، عدة حملات للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، بمراكز ومدن بلبيس وأولاد صقر والحسينية، أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية، منهم 3 منشآت ببلبيس، و2 منشأة بأولاد صقر، ومنشأة بالحسينية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

اقرأ أيضا:

كما تم إعدام ٥٧٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن "صلصة طماطم، بوظة، عصائر، وزيت طعام"، و11 كرتونة "بسكوت، وسناكس"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تحرر 46 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز شرطة بلبيس وأولاد صقر والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة. 
صلصة طماطم وبوظة وعصائر وزيت طعام.. إعدام نصف طن أغذية فاسدة في الشرقية
صلصة طماطم وبوظة وعصائر وزيت طعام.. إعدام نصف طن أغذية فاسدة في الشرقية
صلصة طماطم وبوظة وعصائر وزيت طعام.. إعدام نصف طن أغذية فاسدة في الشرقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور

ضبط 54 طن أغذية مجهولة المصدر بكفر صقر في الشرقية ..صور

إعدام ٣٩٩ طن أغذية مخالفة وغلق ١٢٩ منشأة غذائية خلال ٦ أشهر

صحة الشرقية: غلق ٨ منشآت غذائية بأولاد صقر تشكل خطرا داهما علي الصحة العامة ..صور

غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد

ترشيحاتنا

هل يشترط الطهارة والوضوء عند زيارة المقابر؟.. علي جمعة يجيب

بعد البراءة.. أحمد عز يطالب شقيقة زينة بدفع 2 مليون جنيه.. تفاصيل بالفيديو

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

مريح للغاية.. طبيب أمريكي يكشف ما يحدث في اللحظات الأولى من الموت

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي أو أخو زوجي .. اعرف الرأي الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع