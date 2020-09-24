رغد صدام حسين تشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني

وجهت رغد، نجلة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، تهنئة إلى السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة.





وعبر حسابها عي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " كتبت رغد صدام حسين : "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه".





جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم الوطنى السعودى حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى رقم 2716 الذى أصدره الملك عبد العزيز فى ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

كما ثمن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، فى 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسى الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح فى توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا فى العام 1930.





وكانت طائرات عسكرية ومدنية تابعة للمملكة، رسمت لوحة احتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، في أكبر عرض جوي في تاريخ الأيام الوطنية السعودية.

ويُشار الي ان العرض، الذي أٌقيم عصر الأمس، في سماء العاصمة الرياض؛ جاء نتيجة لعمل وتخطيط طويل، شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف الظهور بعمل متكامل، يرقى لأهمية هذا اليوم الذي تفخر به المملكة.

وشارك في العرض، كل من "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، هيئة الطيران المدني، القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية"، بمتابعة وتنسيق من الهيئة العامة للترفيه، إضافة إلى شركة خدمات الملاحة، شركة الطائرات المروحية، الخطوط الجوية العربية السعودية، طيران ناس.





وبدأت العروض بعزف فرقة من الحرس الملكي للسلام الملكي ثم حلّقت طائرة هيلوكوبتر من نوع (AW139)، التي تعد من أكثر المروحيات اعتمادية وكفاءة في العالم وهي تابعة لشركة الطائرات المروحية (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) حاملة علمًا ضخمًا للمملكة تتجاوز مساحته 2000 متر مربع، وجاءت بعدها العديد من التشكيلات الجوية التي شارك فيها عدد من الطائرات الحربية المقاتلة تتقدمهم طائرة (ف 15 إس أي) المطورة محليًا وبتجميع أجزاء منها بأيدٍ سعودية، حيث عُمِل عليها بمرافق شركة السلام لصناعة الطيران وتُعد أحدث ما وصل من فئتها حيث أطلق عليها “إس أي” لأنها ترمز للمملكة العربية السعودية.

وتضمن العرض، طائرات من القوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية؛ طائرات مقاتلة ومساندة واستعراضية زُيِّنَت بشعار اليوم الوطني وبعبارة (همّة حتى القمّة) التي تمثل شعار اليوم الوطني ، ومن الطائرات العسكرية المشاركة أيضًا طائرات تورنيدو هجومية، وطائرات من طراز تايفون المؤهلة بأطقم جوية وفنية قادرة على إكمال مهامها العملياتية، وأخيرًا طائرة (ف 15) الاعتراضية.

كما شارك في هذا العرض طائرة بوينج دريم لاينر (طائرة الأحلام)، وطائرة (بوينج 777) تابعتين للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تعد من أحدث وأفضل ما توصلت إليه شركة بوينج لصناعة الطائرات، إضافة إلى طائرة إيرباص A320neo تابعة لشركة طيران ناس.



