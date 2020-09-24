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رياضة

الدوري المغربي.. حرب الصدارة تشعل ديربي الرجاء والوداد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
الوداد ضد الرجاء
الوداد ضد الرجاء
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محمد السعيد
يستضيف فريق الوداد نظيره الرجاء، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المغربي.


ويسعى الوداد بقيادة مدربه الجديد أنخيل جاموندي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري المغربي.


كان مجلس إدارة الوداد أعلن مؤخرا إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق بسبب سواء نتائج الفريق في مسابقة الدوري، وتعيين جاموندي خلفا له.


في المقابل يطمح في فريق الرجاء في خطف الثلاث نقاط أو تحقيق التعادل على أقل تقدير  في لقاء الليلة، للحفاظ على الصدارة.


ويحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 48 نقطى، بفارق نقطة وحيدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.


ومن المقرر أن يقام ديربي الوداد والرجاء بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.


يذكر أن الرجاء سيلتقي مع الزمالك يوم 17 أكتوبر المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيواجه الوداد نظيره الأهلي يوم 18 أكتوبر، ضمن منافسات الدور ذاته.
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