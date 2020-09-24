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رياضة

رغم تحفظ الجبلاية ورفض الأوليمبية.. الخماسية تكشف للفيفا عن خارطة الطريق

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:52 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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يسري غازي
يطرح اليوم الخميس مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن خارطة الطريق الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية وموعد إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم مسؤلو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل تحديد خارطة الطريق وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وتلقت اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن تحديد موعد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الإدارة قبل 30 نوفمبر المقبل.

وأرسلت عقب ذلك اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب خطابا إلى الجبلاية مفاده أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون محاباة لأحد على حساب أحد، وأن جميع الاتحادات تقع تحت مظلة واحدة ولائحة واحدة بما فيها اتحاد كرة القدم.

واستند "حطب" إلى أن الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأن لوائح وميثاقا أوليمبيا وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته، إضافة إلى أنه يوجد مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفى حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر ستكون باطلة وسيتم حل المجلس وفقا لقانون الرياضة والذى يستلزم تصنيف الهيئات قبل إجراء أى انتخابات.
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