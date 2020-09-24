نيفين جامع: وضع برنامج جديد لمساندة الصادرات ليتوافق مع احتياجات الشركات





وأضافت الوزيرة خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس حول " مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي" أن الوزارة كانت لا تجد الرؤية المناسبة لدعم الصناعة فور ظهور الأزمة ، علاوة على تلاشي الخطط والرؤي قبل الأزمة ، مشيرا إلى أن تم الاتجاه إلى توفير مستحقات الشركات من المساندة التصديرية، علاوة على إجراءات دعم الصناعه





ولفتت إلى أن الفترة الحالية تشهد نوع من المواءمة والتجارة مع أزمة كورونا وتم العمل على وضع الرؤي المناسبة لبرنامج دعم الصادرات ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات وأهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية.





وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع برنامج للمساندة التصديرية ، خاصة وأن ليس كل القطاعات تحتاج نفس الدعم،حيث تحتاج بعض الشركات دعم شحن للتصدير لأفريقيا ، وأخرى دعم للاشتراك بالمعارض وليس ماديا ، موضحة أن هناك توجيه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصرف الدعم للمصدرين، وتوفير السيول المالية حتى نهاية العام الحالى

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع انة بسبب أزمة كورونا تأثرت العملية الإنتاجية فى السوق المحلى، علاوة على تأثيرها السلبى على العقود التصديرية، إضافة إلى أن أزمة توافر المستلزمات الطبية بشكل أكبر من قبل الأزمة وهو ما أدى إلى صدور قرار وقف التصدير للخارج ، خاصة الكحول والكمامات.