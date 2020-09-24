رئيس مجلس الوزراء: التقدم بالطلبات بناءً على الأرقام المالية النهائية التى أعلنت فى تقدير قيمة التصالح

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، إننا سنقوم برد كل الأعباء المتراكمة علينا كدولة بحلول نهاية ديسمبر 2020 ، مؤكدًا أن التقدم بالطلبات بناءً على الأرقام المالية النهائية التى أعلنت فى تقدير قيمة التصالح .





وأضاف " مدبولى " ، خلال كلمته بمؤتمر اليوم ، أن أى مواطن يعانى من شكوى تعنت أى جهة فى تلقى الطلبات أرجو التقدم فورًا لاى شكاوى فى مجلس الوزراء .





وأشار إلى أن جميع الشكاوى سينظر إليها فورًا واتخاذ القرار ال الذى يؤكد التيسير على المواطن فى هذا المجال ،منوهًا إلى أن كل هدفنا كحكومة فى هذا الموضوع هو تقنين وضع كان موجود لعشرات السنين ويخدم المواطن المصرى للاستفادة من الأصول الخاصة به ولا يستطيع الاستفادة منها على فترات طويلة .