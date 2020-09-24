شاهد .. تراجع المؤشرات في ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الاسبوع ، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ليتراجع بنحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.704 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المصريين والعرب.









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.62% بنسبة 10911 نقطة.









وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدي البلد في تصريحات خاصة: استقرت مؤشرت البورصة في المنطقة الحمراء في جلسة نهاية الاسبوع بسبب بيع المؤسسات المالية الاجنبية والاجانب والذي ينتهجون السياسة البيعية منذ فترة.









وأضافت رمسيس أن المؤشرات الفرعية كانت اكثر جدوى من المؤشرات الرئيسية للبورصة بسبب مشتريات الاجانب والعرب وارتفع المؤشر 70 الي 223 نقطة وهذه اعلي نسبة وصل اليها المؤشر منذ وقت التدشين.







