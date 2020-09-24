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فن

ببنطال ممزق.. سوار النجار بإطلالة تكشف عن جمالها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:23 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران

نشرت الفنانة سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سوار النجار، بإطلالة كاجوال ترتدي تيشيرت باللون الأبيض وبنطلون جينز مقطوعا  يبرز جمالها، ونظارة شمس وانتعلت كوتش أنيقا باللون الأبيض.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقته الطبيعية وعلقت قائلة "أنا زي ما أنا".


تستعد النجار حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبة من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.


يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان «ملامة فيك»، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: «بفعل فاعل، كلام جرائد».


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