عمر كمال يكشف عن أغنيته التي أبكت هاني شاكر.. وماذا طلب منه بعدها

وقال

خلال ندوته بـ صدى البلد إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "ابويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفلة الاستاد".