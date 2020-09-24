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فن

عمر كمال يكشف عن أغنيته التي أبكت هاني شاكر.. وماذا طلب منه بعدها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف مغني المهرجانات عمر كمال عن كواليس عمله مع المطرب الكبير هاني شاكر كملحن في أحد أغانيه.

وقال عمر كمال خلال ندوته بـ صدى البلد إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "ابويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفلة الاستاد".

وكان قد نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وطمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.


وعلق عمر كمال "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".


وأضاف عمر كمال : "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".
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