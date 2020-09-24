جمال رائف: جماعة الإخوان الإرهابية تحاول ممارسة البروباجندا الكاذبة لترويج الشائعات

قال جمال رائف المتخصص في الشأن الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول ممارسة البروباجندا الكاذبة، من خلال الترويج للشائعات.





وأوضح رائف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من البروباجاندا الكاذبة للجماعة الإرهابية هو محاولة المرور للوعى الجمعى المصرى مجددا.





وأكد المتخصص في الشأن الدولي، أن أكاذيب الجماعة الإرهابية لن تصل للوعى الجمعى المصرى لأنه محصن بالحقائق والوقائع التي يلمسها على أرض الواقع.





وأضاف رائف جمال أن السحر انقلب على الساحر حيث أن شائعات الجماعة الأرهابية أسقطتها إلى القاع، ووصل الأمر إلى ظهور التناقض داخل التنظيم حيث الصراع لتقسيم الغنائم ما بين المال، السلطة، الشهرة.