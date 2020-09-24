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مرأة

ديكور الغرف بالأبيض والأسود عنوان الفخامة والعصرية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح المهندس أمجد شمعة إستشارى الديكور والعمارة وفنان الديكور العالمى، أن استخدام مجموعة الأبيض والأسود من الألوان يجعل الغرف الصغيرة تبدو أكثر أناقة وكذلك أكثر اتساعًا، وعلى سبيل المثال قد يبدو الحمام الصغير غاية في الأناقة إذا اخترت حوض أبيض وسط رخامة سوداء، ولإضافة المزيد من الأناقة أيضًا يمكنك اختيار إكسسوارات ذهبية.

وقال المهندس أمجد شمعة أفضل طريقة للإبقاء على التوازن هي استعمال اللونين بنسبة 50-50، مما يعني اختيار نسبة متساوية من عوامل التصميم بكلا اللونين كي لا يطغى لون منهما على الآخر، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك حائط بلون أسود يمكنك أن تقوم بموازنته بوضع أريكة بيضاء أمامه.

وأكد المهندس أمجد شمعة أن التصميم بالأبيض والأسود هو اختيار أنيق لكل الأوقات، وأحد الأسباب هو أنه يمكنك دائمًا أن تبني على هذا التصميم، قائلا: مثلًا إذا قررت لاحقًا انك تريد إضافة بعض الألوان إلى حياتك يمكنك فعل ذلك بسهولة، معظم الألوان سوف تبدو رائعة مع هذه المجموعة اللونية كخلفية.

وأوضح المهندس أمجد شمعة أن تصميم الديكور الداخلي فن وله مفاتيحه وعناصره، أهم هذه العناصر هي الألوان، المفتاح السحري وميزان تصميمات  الديكور، إذا كانت مناسبة وذات اختيار موفق سيؤدى لتصميم رائع لمنزلك، واللونين الأبيض والأسود كعنوان الفخامة والعصرية، الحيادية والانتشار، فصعب أن تجد تصميم لا يشارك الأبيض أو الأسود بلمسة بسيطة تضيف جمالا خاصا.
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