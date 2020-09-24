بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الانتربول بضبط وترحيل ثلاثة متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي)









تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الانتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).







