AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بينهم نجل حلمي طولان| النيابة: الإنتربول أخطرنا بضبط 3 متهمين فى واقعة فندق فيرمونت

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:28 م
النائب العام
النائب العام
Advertisements
محمد عبدالله
تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الانتربول بضبط وترحيل ثلاثة متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي)


تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الانتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).


وتتابع «النيابة العامة» إجراءات ترحيلهم اليوم حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على «النيابة العامة» لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في قضية اغتصاب فتاة فيرمونت

بعد قرار النيابة العامة بضبط المتهمين.. حكاية اغتصاب فتاة فيرمونت قبل 6 سنوات

وضع المتهمين بالتعدي على فتاة فيرمونت على قوائم ترقب الوصول

أهم الأخبار.. النيابة تأمر بضبط المتهمين في قضية فتاة الفيرمونت.. واستئناف مفاوضات سد النهضة

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

النيابة العامة: حبس متهم جديد فى قضية فتاة فيرمونت

ترشيحاتنا

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

بقيادة كارتيرون| موعد مباراة التعاون مع النصر السعودي فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

ليفربول يتقدم بسداسية في شباك لينكولن بكأس الرابطة الإنجليزية

انتهى الأمر.. شوبير يعلن رحيل فايلر عن الأهلي

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية