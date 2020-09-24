محافظ البحر الأحمر: مياه الشرب في الغردقة لا تكفي الطفرة السكانية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن مياه الشرب بمدينة الغردقة لا تكفي الطفرة السكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية مما دفع الدولة لإنشاء محطة تحلية بطاقة إنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب يوميا.









وتابع محافظ البحر الأحمر خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كل هذه المشروعات تمت من أجل خدمة السياحة وهدفنا هو سرعة انجاز المشروعات من أجل خدمة المواطن.









أضاف حنفي ، انه تم إنشاء محطات تصفية المياه المستعملة "الصرف الصحي" لاستخدامها في الزراعة.







