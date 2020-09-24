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محافظ البحر الأحمر: مياه الشرب في الغردقة لا تكفي الطفرة السكانية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:36 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن مياه الشرب بمدينة الغردقة لا تكفي الطفرة السكانية التي حدثت خلال السنوات الماضية مما دفع الدولة لإنشاء محطة تحلية بطاقة إنتاجية إلى 90 ألف متر مكعب يوميا.


وتابع محافظ البحر الأحمر خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كل هذه المشروعات تمت من أجل خدمة السياحة وهدفنا هو سرعة انجاز المشروعات من أجل خدمة المواطن. 


أضاف حنفي ، انه تم إنشاء محطات تصفية المياه المستعملة "الصرف الصحي" لاستخدامها في الزراعة.


وأشار الى أن المحافظة تعمل على تطوير العديد من الطرق لرفع كفاءتها من بينها طريق رأس غارب الزعفرانة، وطريق القصير الدائري.


وتابع حنفي ، نسعى لإنجاز طريق لربط البحر الأحمر بحلايب و شلاتين على أعلى مستوى؛ مرددا: «نسير بخطوات ثابتة في تطوير شبكة الطرق على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021».
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