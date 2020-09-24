المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: حرص المواطنين على التصالح يمنع العشوائيات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تصالحا بكم كبير نراه، لافتًا إلى أن آخر 24 ساعة شهدت أكثر من تسجيل 47 ألف و500 طلب تصالح، بالإضافة إلى أن قبلها شهدنا 45 ألف طلب تصالح.





وأضاف الدكتور خالد قاسم، غير مداخلة هاتفية بـ "أخبار TeN" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن هناك نضجا من أهلنا في المحافظات، وحرصا منهم على ثروتهم العقارية بأنهم يقوموا بترخيصها، وكذلك الأمر في استيعاب زملائنا بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وتواصل وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين للاستعانة بالمدارس القريبة من الوحدات المحلية، وضخ زملاء للتعامل في هذا الملف.





وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بجميع التيسيرات والتسهيلات لمنع أي عشوائيات على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن زملاءنا يعملون من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء، ويعملون في أيام الإجازات وهما الجمعة والسبت، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على استجابته لطلبات المواطنين.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن إنه تقدم بطلبات للتصالح في مخالفت البناء حتى الآن مليون 400 ألف مواطن.





وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، أن الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لنهاية أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر الجاري.





وأشار إلى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض مع الحكومة الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن العام المالى الحالى شهد نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات كورونا.





وأضاف أن التوجه الفترة المقبلة سيكون لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى لعدم البناء على الأراضي الزراعية، حتى يستفيد كل مواطن من قطعة الأرض الخاصة به الواقعة في نطاق الحيز العمراني.