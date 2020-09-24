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فن

اتجاه لتحويل 100 وش إلى فيلم سينمائي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تتجه شركة العدل جروب إلى تحويل مسلسل "100 وش" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي إلى فيلم سينمائي، مستغلة النجاح الكبير الذي حققه العمل.


وتدور الأحداث حول فتاة نصابة تدعى "سكر"، وتؤدي دورها نيللي كريم، حيث يتم النصب عليها من قِبل عمر -ويجسد دوره آسر ياسين نصاب محترف أيضًا- لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وكان آخر ظهور لعصابة "بـ100 وش" في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، حيث قدمت الأبطال على طريقتها الخاصة.


"100 وش" من بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.
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