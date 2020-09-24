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رياضة

30 دقيقة .. ليفربول يتقدم بهدفين على لينكولن سيتي في كأس الرابطة الانجليزية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تقدم فريق ليفربول على منافسه لينكولن سيتي ، بهدفين دون رد حتى الان ، ومع مرور 30 دقيقة من مباراة كأس الرابطة الإنجليزية ، يواصل الريدز هجومه على المنافس لزيادة معدل الأهداف.

أحرز الهدفين ، شيردان شاكيري في الدقيقة 9 ، وعزز التقدم ، تاكومي مينامينو في الدقيقة 18 .

ودخل نادي ليفربول لقاء الدور الثالث من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيل يضم :
 
حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: ريس ويليامز ، فان دايك ، ويليامز ، تسيميكاس

الوسط: جوريتش ، جونز ، إليوت

الهجوم: شاكيرى ، مينامينو ، أوريجى


وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.

في المقابل يطمح لينكولن سيتي " الذي يعلب بالتشامبيونشيب" في استغلال عامل الأرض بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الانتصار على الريدز، وطرده خارج المسابقة.

كان فريق ليفربول ودع كأس الرابطة الموسم الماضي، بعد الهزمية أمام أستون بنتيجة 5 - 0، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من كأس رابطة المحترفين الإنجلييزية.
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