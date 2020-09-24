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أخبار البلد

بإجراءات وقائية.. الأردن يستقبل أولى الرحلات الجوية من مصر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:18 م
مطار الملك الحسين
مطار الملك الحسين الدولي بالأردن - أرشيفية
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أ ش أ
استقبل مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من مصر.

وقال ناصر المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إن المطار مستعد لاستقبال العديد من الرحلات الجوية الدولية مع الدول التي لها مسار ملاحي جوي من دول العالم لأجواء المطار المفتوحة وبترتيبات وفق مستوى عالٍ من حيث الاستقبال والإجراءات الصحية حسب متطلبات وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني الأردني.

وأضاف أن المطار استكمل البرنامج التشغيلي والتجهيزات المطلوبة مسبقا للبدء باستقبال الطائرات وعودة الحركة الجوية الداخلية بين عمان والعقبة في شهر يونيو الماضي، وذلك وفقًا للمتطلبات والموافقات الخاصة بهيئة الطيران المدني الأردنية الملبية لمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة للمسافرين والعاملين في مرافق المطار.
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