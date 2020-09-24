محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن ترشحه في انتخابات مجلس النواب

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.







