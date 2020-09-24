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رياضة

بيراميدز يفوز على الاسماعيلي 3-1 ويقترب من الزمالك في الترتيب| فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:05 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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عمرو ابوبكر

انتهت احداث مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن نادي بيراميدز من تسجيل الهدف الاول في مرمى الاسماعيلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

سجل طارق طه لاعب بيراميدز الهدف عن طريقة ركلة حرة مباشرة بتسديدة رائعة أرضية. 

واستطاع محمد فاروق تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في مرمى محمد صبحي حارس الاسماعيلي ليتقدم لبيراميدز بالهدف الثاني. 

احتسب محمد عادل حكم مباراة الاسماعيلي وبيراميدز ركلة جزاء لصالح الأخير بسبب لمسة يد على مدافع الاسماعيلي. 

ولكن تدخل حكم الـ VAR، وطالب عادل بفحص الكرة واعادة مشاهدة اللقطة مرة أخري حيث أن الكرة لم تلامس يد اللاعب. 

وبالفعل تمكن ال Var من تعديل القرار وعاد محمد عادل حكم المباراة وتم الغاء الكرة واستمر اللعب وعادت الكرة للدراويش. 

وفي الهدف الثالث تمكن دونجا لاعب بيراميدز من تسديد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ونظم الاسماعيلي هجمة مميزة في الدقيقة 90 لتصل الكرك بين اقدام محمد مخلوف ويسدد كرة عالمية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 54 ويقترب من الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الاسماعيلي عند النقطة 31 ويحتل المركز ال 12.


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