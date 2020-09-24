الحكومة: سنعيد النظر في اشتراطات التصالح في مخالفتين.. فيديو

دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أصحاب الأبنية المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون مثل قيود الارتفاع، أو تجاوز خط التنظيم، الى التقدم بطلبات التصالح.









وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض الأبنية المخالفة لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون، مثل البناء على أرض تابعة لهيئة الآثار، والتعدى على نهر النيل، ومخالفة قيود الارتفاع، أو تجاوز خط التنظيم.









وتابع سعد، بشأن دعوة رئيس الوزراء للمخالفين الذين تنطبق عليهم شروط عدم التصالح مثل قيود الارتفاع، أو تجاوز خط التنظيم: ستنظر عدد الطلبات المقدمة فى هاتين الحالتين بعد نهاية المدة المحددة للتقدم للتصالح وإذا كان هناك عدد كبير من الطلبات فى منطقة ما فقد يتم اعادة النظر فى اشتراطات وقيود التصالح والسماح للمتقدمين للتصالح.









ولفت متحدث الحكومة إلى أنه تم تقديم مليون و 400 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الأن، وأن الحكومة تقدم تيسيرات للمواطنيين بهذا الشأن.





وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح ، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات ، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا ، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر .





ودعا لرئيس المواطنين ، لمزيد من التقدم بطلبات ، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة ، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم .



