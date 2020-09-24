الحكومة: لن نهدم أي منزل ولو كان مخالفا.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات هامة بشأن الأبنية المخالفة ، المأهولة بالسكان.



وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لن يتم هدم إى منزل حتى ولو كان مخالفا، ولكن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى مثل قطع المرافق عن المنزل.



ولفت متحدث الحكومة إلى أنه تم تقديم مليون و 400 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، وأن الحكومة تقدم تيسيرات للمواطنين بهذا الشأن.

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وأشار نادر سعد إلى أن هناك بعض المنازل التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون سيتم إزالتها مثل البناء على أرض تابعة لهيئة الآثار، والتعدى على نهر النيل.







وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه حتى هذه اللحظة تقدم مليون و 400 ألف مواطن بطلبات التصالح، وآخر موعد لتلقي الطلبات الجمعة المقبلة .













وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة ، هناك حجم طلبات كبير للتقدم للتصالح ، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات ، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا ، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر .













ودعا المواطنين ، لمزيد من التقدم بطلبات ، ونرجو أن نستمر بنفس الأعداد الموجودة ، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق من الدولة تثبت أن موقفه سليم .











