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حوادث

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالأميرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بحبس مالك مخبز، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق بالأميرية.

وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مخبز بلدى كائن بالأميرية لاستيلائه على ٢ مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .

وتبين قيام المتهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعه بالسوق السوداء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
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