وفاة أرملة الفنان الراحل وديع الصافي

نشرت الفنانة مادلين طبر، نعيًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، تودع فيه زوجة الفنان اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي، التي وافتها المنية اليوم الخميس 24 سبتمبر.





وكتبت، مادلين طبر، في منشورها: « اتقدم من الزميلين انطوان وجورج الصافي اولاد العملاق *صخرة لبنان وديع الصافي* بوفاة والدتهما

باصدق التعازي لخسارتهما والدتهما .. رحمها الله .. من امن بي وان مات فسيحيا».





ويعتبر وديع الصافي أحد أيقونات الغناء في الوطن العربي، والذي لعب دورا رائدا في ترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه، وفي نشر الأغنية اللبنانية، حتى أصبح مدرسةً في الغناء والتلحين.



توفي وديع الصافي في أحد مستشفيات لبنان بعد صراع طويل مع المرض في 11 أكتوبر 2013 عن عمر ناهز 92 عامًا.



