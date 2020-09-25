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مهدي العلبي: حجم التجارة الإلكترونية فى مصر 2.1 مليار دولار

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
هشام العلبى
هشام العلبى
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أسامة علي
قال المهندس مهدي العلبي، الخبير في مجال التجارة الإلكترونية، إن مصر من المناطق الناشئة فى التحول الرقمى، لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية بدأت الوصول للجمهور من حوالى 8 سنوات.

وأوضح العلبى حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن معدل النمو في التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط من أسرع معدلات النمو عالميا، لافتا إلى أنه كل صغر حجم التجارة أصبح النمو سريعا.

وقال الخبير في مجال التجارة الإلكترونية، إن القيمة الشرائية التى تحدث فى مصر عبر التجارة الإلكترونية أقل بكثير مما يحدث فى دول العالم.

وكشف مهدي العلبي، حجم التجارة الإلكترونية 2.1 مليار دولار فى مصر، وحجم النمو 33% سنويا.
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