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رياضة

عمر ربيع ياسين: الشرط الجزائي في عقد باتشيكو مع الزمالك 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
باتشيكو
باتشيكو
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محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك اتفقوا مع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم، علي وضع شرط جزائي في التعاقد 3 أشهر بقيمة 400 ألف يورو. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن عقد باتشكيو مليون و300 ألف يورو  مع الزمالك الممتد لمدة 10 أشهر، حتي نهاية الموسم المقبل.  

وتابع "الزمالك يرغب في تأمين موقفه منعًا لتكرار ما حدث مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل إلي التعاون السعودى بعد دفع الشرط الجزائي الذي اعتبره البعض مبلغ قليل".

ويصل جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد لنادي الزمالك قبيل لقاء الجونة، ويقود الفريق في اللقاء مباشرة.

وسيكون رٌفقة باتشيكو على الطائرة، كل من أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذي سبق له العمل في الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا.

خاديم فاي مدرب الحراس لن يتواجد على نفس الطائرة وذلك لعدم تواجده في البرتغال، ولكن سيلحق بهم في وقت لاحق لبدء مهمته مع الفريق.

وسيتواجد باتشيكو في الملعب خلال لقاء الزمالك والجونة في الدوري، والمقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
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