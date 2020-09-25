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أخبار العالم

رغم اتفاقات التطبيع .. نتنياهو يجهز لمشروع استيطاني ضخم في الضفة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام عبرية إن  رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لاجتماع "مجلس التخطيط الأعلى" للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكشفت "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن "نتنياهو وافق على الاجتماع بعد الـ10 من أكتوبر المقبل، للمصادقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية، عد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي، حتى لا يعرض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر".

وقالت القناة إنه "جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسئولي المستوطنات في الضفة الغربية ونتنياهو، حيث طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا بالخروج باحتجاجات واسعة النطاق ضده".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما.

وكان التوقيع بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، منتصف سبتمبر الجاري.
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