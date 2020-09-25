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عوض تاج الدين: جلبنا أجهزة لعلاج الأورام تتخطى 1.5 مليون للجهاز الواحد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر عملت على جلب أجهزة تساعد في علاج الأورام بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع عوض تاج الدين خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج " يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"  سعر الجهاز الواحد منها يتخطى المليون ونصف المليون دولار، ولكن صحة المصريين لا تُقدر بثمن"، لافتا إلى أن  تلك أجهزة تساعد في علاج الأورام، وتحدد مكان الورم بشكل دقيق جدا، وهو ما يساعد في علاج المرض واستئصاله. 

كما نوه إلى أن فيروس كورونا له شكل خاص به يظهر جليا من خلال الأشعة المقطعية والعادية، والطبيب يستطيع معرفته من شكله وتوزيعه بالإضافة للإعراض، لذلك عند رؤية الاشعة يستطيع الطبيب معرفة إن كان كورونا أو إنفلونزا.

ولفت إلى أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا".
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