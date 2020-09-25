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فن

بسبب سيلينا جوميز .. انفصال ديمي لوفاتو عن خطيبها بعد 4 أشهر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:50 ص
سيلينا جوميز وديمي
سيلينا جوميز وديمي لوفاتو
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شروق ابراهيم
كشف مصدر مقرب من المغنية العالمية ديمي لوفاتو انها على وشك الانفصال عن خطيبها Max Ehrich بعد خطوبة استمرت شهرين ، بسبب ارساله لرسائل تحمل معاني غرامية لصديقتها السابقة النجمة العالمية سيلينا جوميز.

وقال المصدر بحسب ما جاء في مجلة بيبول الامريكية ان القرار صعب كثيرا بالنسبة لديمي لوفاتو لكنها تفضل الانفصال لكي تركز في حياتها العملية.

وقبل اسابيع ، كانت ديمي لوفاتو كشفت لجمهورها من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ان الرسائل التي انتشرت عبر سوشيال ميديا وتشير الى ان خطيبها ارسلها لسيلينا جوميز لم تكن حقيقة ومفبركة على حد قولها.

وكانت ديمي لوفاتو اعلنت عن خطوبتها شهر يوليو الماضي بعد علاقة استمرت ٤ اشهر بدأت منتصف مارس ٢٠٢٠ وظلت سرية حتى اعلنت المغنية الامريكية عن انفصالها الرسمي.

واعلنت ديمي لوفاتو عن خطوبتها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "احببت اللحظة التي قابتلك فيها .. فهو شيء لا استطيع وصفه لأحد".


ودشنت ديمي لوفاتو صندوق للصحة النفسية لدعم المتضررين من فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم في الشهور الأخيرة. 

وقالت ديمي لوفاتو بحسب مووقع Just Jared، أن الهدف من ذلك الصندوق المساعدة وتقديم يد العون للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وقلق مزمن بسبب كورونا.

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