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توك شو

أبرزها التصوير والرسم.. 8 الصبح KIDS تستعرض مواهب الأطفال

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
جودي وليد
جودي وليد
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البهي عمرو
خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف فقرة خاصة بعنوان " 8 الصبح KIDS" لاستضافة الأطفال وعرض موهبتهم.

وقالت جودي وليد صاحبة الـ 11 عاما إنها استغلت فترة الجلوس فى المنزل بسبب فيروس كورونا، وقامت بعمل بعض الأشياء المختلفة مثل " الرسم و الكروشيه و عمل إسكار و كاب و هاند ميك ". 

وأضافت الطفلة الموهوبة خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، تعلمت ذلك من جدتها أم والدها، مؤكدة أنها تطور من نفسها بمساعدة أسرتها.

وفى نفس السياق قال الطفل طارق ياسر إنه من أسوان، ويحب التصوير، وذلك يقوم بتصور الأشياء المختلفة ويدخل بها مسابقات.

ولفت إلى أن معظم صوره التقطها فى الجبال، و نهر النيل، والأشياء المختلفة التى تظهر ملاح جديدة.

وأكد أنه تعلم الطريقة الصحيح لضبظ زاوية التصوير، وقال إنه كان يشاهد فيديوهات على اليوتيوب لأفضل زاوية للتصوير.

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