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ثقافة

مواهب فنية وكورال أطفال بثقافة مطروح

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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طارق موسى
 

استقبل مسرح قصر ثقافة مطروح فرقة مطروح للفنون الشعبية، حيث تألقت بباقة من عروضها بقيادة مدرب الفرقة عوام مصطفى ومدير الفرقة محمد فرغلى، منها  ا"لكف، سيوه،  السامر ، الجيه، الترحيب"، وغيرها من الرقصات، بحضور مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وأرتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور .

استمر فرع ثقافة مطروح فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية أونلاين حيث قدم ورشة تشكيل بالصلصال لذوى الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة مطروح قدمتها الفنانة منى شاكر، أوضحت خلالهما طريقة استخدام الصلصال الملون فى تشكيل سيارة صغيرة وتشكيل كورة بأسلوب بسيط وسهل للأطفال، بالإضافة إلى أمسية شعرية لنادى ادب بادية مطروح ألقى خلالها الشاعر يونس خيرالله قصيدة من الشعر العمودي كما تحدث عن أنواع الشعر الجيد والردة.

وفى مجال المواهب الفنية الصغيرة قدم  مجموعة من  كورال أطفال فرع ثقافة مطروح منهم الموهبتان جنى احمد وفرح السيد أغنيات اونلاين.
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