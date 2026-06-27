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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التشغيل الكامل لمونوريل شرق النيل يعزز الربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية عبر 22 محطة

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
اخبار توك شو

أكدت نجاة الجبالي مراسلة «إكسترا نيوز»، أن التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة النقل الذكي، موضحة أن الخط يعمل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكتمل تشغيل المشروع بطول 22 محطة، وذلك يوميًا من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 مساءً.

وأوضحت الجبالي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المرحلة الجديدة تخدم سكان القاهرة الكبرى، بما في ذلك المترددون من محافظتي الجيزة والقليوبية، وتوفر وسيلة نقل حديثة وسريعة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أن المحطات الجديدة تشمل استاد القاهرة، وهشام بركات، والحي السابع، وجيهان السادات، والمشير أحمد إسماعيل، والمشير طنطاوي، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والعاملين بالأحياء الحكومية وحي الوزارات.

وأضافت أن محطة استاد القاهرة تُعد إحدى أهم المحطات التبادلية، حيث تتيح الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب التكامل مع الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي السريع، على أن ترتبط مستقبلًا بالخطين الرابع والسادس لمترو الأنفاق، بما يعزز تكامل شبكة النقل الجماعي، كما أشارت إلى تطبيق تخفيض بنسبة 50% على قيمة التذاكر خلال الإجازات والعطلات الرسمية لتشجيع المواطنين على استخدام المونوريل وزيارة العاصمة الإدارية.

العاصمة الإدارية مونوريل شرق النيل النقل الذكي النقل محطة استاد القاهرة

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