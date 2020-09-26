متى يقال دعاء الاستفتاح.. وهل مطلوب في صلاة الجنازة؟

متى يقال دعاء الاستفتاح ، ذكر الأزهر الشريف، أن المصلي يقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في القراءة، مؤكدة أنه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافًا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب في النفل و مكروه في الفرض.





صيغة دعاء الاستفتاح

عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقيل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلما وما أنا من المشركين، لافتةً إلى أن الجمع بينهما أولى.





عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.





عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلماوما أنامن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.





عند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، مشيرة إلى أنه يجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية.





هل تصح الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟

دعاء الاستفتاح ليس بواجب فهو سُنة، فإن لم يقله الإنسان فى صلاته فلا حرج عليه، والاستفتاح فى الصلاة بعد التكبير طلب للفتح وتوطئة لتلاوة الفاتحة وكله حسنًا وخيرًا ولكنه ليس واجبًا بل هو مستحب





التوقيت الصحيح لدعاء الاستفتاح





جمهور العلماء رأوا أنه وقت دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة، أما المالكية فرأوا أنه قبل التكبير والدخول في الصلاة.





دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

دعاء الاستفتاح مختلف في مشروعيته في صلاة الجنازة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح سنة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، ويقتصر عليه، فلا يقرأ الفاتحة، إذ لا تشرع القراءة في صلاة الجنازة إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء، لا بنية القراءة، ولا يكره ذلك. وهو مذهب الحنفية.





القول الثاني: يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح مستحب في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، أما القول الثالث : يرى أصحابه أن دعاء الاستفتاح غير مشروع في صلاة الجنازة ؛ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاختصار؛ ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة . وهو أصح قولي الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة.



