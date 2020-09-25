3 مراحل.. وزيرة البيئة توضح أهداف مبادرة إيكو إيجيبت لتطوير المحميات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إن حملة " إيكو ايجيبت " جاءت ضمن ملف تطوير المحميات الطبيعية، والذى حظى برعاية واهتمام القيادة السياسية .





وأوضحت " ياسمين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن ملف تطوير المحميات الطبيعية يتناول عدة محاور حيث يضم محور البنية الأساسية، تقديم خدمات، وإدماج المجتمع المحلى .





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة ايكو ايجيبت محور خطتها على مدار 3 سنوات وتنطلق المرحلة الأولى منها من محمية رأس محمد من شرم الشيخ .





ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من حملة ايكو ايجيبت من المقرر أن تنطلق فى شهر أبريل القادم للممارسات الجيدة للسياحة المستدامة .





ونوهت بأن مبادرة ايكو ايجيبت تضم 4 محاور تشمل 13 محمية مفتوحة للزوار والسياح المهتمين ب السياحة البيئية كنوع من الترويج لثروات مصر الطبيعية .





وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن التحضير لحملة ايكو ايجيبت بدأ منذ العام الماضى عن طريق الترويج لكافة المحميات الطبيعية بكافة أشكالها وأنواعها .



























