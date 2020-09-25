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3 مراحل.. وزيرة البيئة توضح أهداف مبادرة إيكو إيجيبت لتطوير المحميات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، إن حملة " إيكو ايجيبت " جاءت ضمن ملف تطوير المحميات الطبيعية، والذى حظى برعاية واهتمام القيادة السياسية . 

وأوضحت   "  ياسمين" ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،  أن ملف تطوير المحميات الطبيعية يتناول عدة محاور حيث يضم محور البنية الأساسية، تقديم خدمات، وإدماج المجتمع المحلى . 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة ايكو ايجيبت محور خطتها على مدار 3 سنوات وتنطلق المرحلة الأولى منها من محمية رأس محمد من شرم الشيخ . 

ولفتت  إلى أن المرحلة الثانية من حملة ايكو ايجيبت من المقرر أن تنطلق فى شهر أبريل القادم للممارسات الجيدة للسياحة المستدامة . 

ونوهت بأن مبادرة ايكو ايجيبت تضم 4 محاور تشمل 13 محمية مفتوحة للزوار والسياح المهتمين ب السياحة البيئية كنوع من الترويج لثروات مصر الطبيعية . 

وتابعت الدكتورة  ياسمين فؤاد ،  أن التحضير لحملة ايكو ايجيبت بدأ منذ العام الماضى عن طريق الترويج لكافة المحميات الطبيعية بكافة أشكالها وأنواعها . 







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