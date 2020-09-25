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فن

بدرية طلبة تشارك فى تحدى الطفولة.. وتعلق: فرق كبير بين المؤدبة واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة بدرية طلبة فى تحدى الطفولة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بدرية صورة لها في طفولتها وعلقت قائلة " فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة ". 



ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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