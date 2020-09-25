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أخبار العالم

فرنسا تستدعي السفير الإيراني

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:00 م
وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن وزارة لاخارجية الفرنسية استدعت السفير الإيراني لدى باريس للاحتجاج على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".


وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصين وأربعة كيانات في إيران.

واضافت في بيان لها اليوم الخميس: "تمت إضافة الأفراد التالية أسماؤهم إلى قائمة {مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الخاصة بالرعايا المعينين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية".

وشملت قائمة أهداف وزارة الخزانة القاضيين الإيرانيين سيد محمود الساداتي ومحمد سلطاني، بالإضافة إلى الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد.

وفي وقت سابق، قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إن واشنطن ستعلن فرض عقوبات على المسؤولين والكيانات الإيرانية المتورطة في إعدام المصارع نافيد أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا، والذي اتهم بقتل حارس خلال احتجاجات 2018.

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