AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

220 ألف جنيه للأول والثاني.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقي بـ جزويت القاهرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تبدأ جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، تلقي أعمال المشاركة في مسابقة يحيى حقي للرواية لشباب الكتاب المصريين بداية من الخميس القادم 1 أكتوبر، وعلي مدى شهر كامل، وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 150 ألف جنيها للمركز الأول، و70 ألفا للمركز الثاني.

وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس مجلس أمناء الجائزة أن الجائزة تأتى وفق شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا ويمثله المهندس محمود الشاذلي والدكتور فكري أندراوس،، وهي جمعية أهلية مسجلة في أمريكا منذ 6 سنوات بهدف استمرار التواصل الفكري مع الوطن الأم - مصر وتقديم المساعدة له في الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية، بالتعاون مع جمعية الجزويت الثقافي.

وأضاف أبو الغار: يتحمل التحالف القيمة المالية للجائزة على أن تستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلا عن استضافة 
حفل إعلان وتسليم الجائزة  في إبريل القادم .

اختار التحالف اسم حقي لكونه واحدا من أهم بناء الأدب المصري الحديث، وقد تم التواصل مع نجلته نهي حقي التي وافقت على الفور، وسوف تلقي كلمة باسم الأسرة في حفل تسليم الجائزة.

وعن شروط التقدم للجائزة أوضح أبو الغار: ألا يزيد عمر المتقدم عن أربعين عاما، وأن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل، يحق للناشرين والهيئات الثقافية والجامعات المصرية ترشيح أعمال يرون أحقيتها للجائزة. 

وعن آلية التقدم للجائزة أوضح أبو الغار: التقديم إلكتروني، حيث خصصت الجائزة بريديا إلكترونيا [email protected] لتلقي الأعمال في صيغة PDF، مع صورة من بطاقة الرقم القومي للمؤلف كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملأ البيانات الخاصة بهم، وفي حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال ست نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالي جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهرانى الفجالة – القاهرة ؛ أو بتسليمها باليد في الاستقبال بالجمعية.

وفي حالة إرسالها بالبريد سوف يتم التأكيد على استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية في حالة استلامها باليد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده الـ80.. إطلاق جائزة سيد حجاب لشعر العامية

ترشيحاتنا

المرأة الشيطان.. علمت بثراء صاحب مصنع عربي الجنسية فاستعانت بـ3 رجال لسرقته

نار لم تخمد ومصدرها مجهول.. تحرك عاجل من مسؤولي سوهاج بشأن بئر النار| تفاصيل

فضيحة تهز إسرائيل .. لماذا يسافر نتنياهو وزوجته بحقائب ملابس متسخة إلى أمريكا؟

على خطى فلسطين.. قطر تعتذر عن رئاسة دورة الجامعة الدول العربية

بحجم كلب.. إعلان عن قطة ضخمة تحتاج إلى التخسيس.. صور

بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا.. ماذا حدث فى معسكر الهلال السعودي

AdvertisementS

حكم النوم على جنابة وهل الأكل عليها يورث الفقر

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

اعرف سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي بخفضها

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

بعد مد فترة التصالح لـ30 أكتوبر.. تسهيلات جديدة بملف مخالفات البناء

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. اعرف السبب‎

فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير