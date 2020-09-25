220 ألف جنيه للأول والثاني.. التفاصيل الكاملة لجائزة يحيى حقي بـ جزويت القاهرة

تبدأ جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة ، تلقي أعمال المشاركة في مسابقة يحيى حقي للرواية لشباب الكتاب المصريين بداية من الخميس القادم 1 أكتوبر، وعلي مدى شهر كامل، وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 150 ألف جنيها للمركز الأول، و70 ألفا للمركز الثاني.





وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس مجلس أمناء الجائزة أن الجائزة تأتى وفق شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا ويمثله المهندس محمود الشاذلي والدكتور فكري أندراوس،، وهي جمعية أهلية مسجلة في أمريكا منذ 6 سنوات بهدف استمرار التواصل الفكري مع الوطن الأم - مصر وتقديم المساعدة له في الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية، بالتعاون مع جمعية الجزويت الثقافي.





وأضاف أبو الغار: يتحمل التحالف القيمة المالية للجائزة على أن تستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلا عن استضافة

حفل إعلان وتسليم الجائزة في إبريل القادم .





اختار التحالف اسم حقي لكونه واحدا من أهم بناء الأدب المصري الحديث، وقد تم التواصل مع نجلته نهي حقي التي وافقت على الفور، وسوف تلقي كلمة باسم الأسرة في حفل تسليم الجائزة.





وعن شروط التقدم للجائزة أوضح أبو الغار: ألا يزيد عمر المتقدم عن أربعين عاما، وأن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل، يحق للناشرين والهيئات الثقافية والجامعات المصرية ترشيح أعمال يرون أحقيتها للجائزة.





وعن آلية التقدم للجائزة أوضح أبو الغار: التقديم إلكتروني، حيث خصصت الجائزة بريديا إلكترونيا [email protected] لتلقي الأعمال في صيغة PDF، مع صورة من بطاقة الرقم القومي للمؤلف كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملأ البيانات الخاصة بهم، وفي حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال ست نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على العنوان التالي جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهرانى الفجالة – القاهرة ؛ أو بتسليمها باليد في الاستقبال بالجمعية.





وفي حالة إرسالها بالبريد سوف يتم التأكيد على استلامها برسالة إلكترونية أو إيصال من الجمعية في حالة استلامها باليد.