حملة تموينية مكبرة بالأقصر

شنت مديرية تموين الاقصر بحملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل اول وزاره التموين بالأقصر حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية والاسواق والمحلات التجارية





وتم ذلك برفقة ادارة التجارة الداخلية وادارة الرقابة التموينية والادارات التابعة للمديرية والطب البيطري لمتابعة توافر السلع واحتياجات المواطن والالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية





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واسفرت الحملة عن تحرير ( 217) محضر ومخالفة تموينية خلال اسبوع حيث تم ضبط 36.5 طن سكر غير مطابق للمواصفات لدي فرع الجملة وتم ضبط عدد 5 طن دقيق مخابز قبل بيعها بالسوق السوداء





وتم ضبط تجميع طن سكر لدي تجار تموينين + تصرف في عدد نصف طن سكر و تم تحرير ٧ مخالفات فواتير (750 كمامه طبيه , 100 جلافز طبي , 114 علبه سجاير ,2 كرتونه مسحوق غسيل , 3 كرتونه لحام كاوتش , 20 زجاجه لحام )





وتم تحرير محضرين صلاحيه ( 5 شيكاره مسحوق غسيل فلاش زنه الشيكاره 13 كيلو , 3 كيس جيلي ,47 علبه عصير , 10 علبه جبنه , 1 كرتونه مش , 1 جردل جبنه , 20 لفه لانشون ) و 14 مخالفة تصرف وتجميع ربع طن دقيق بلدي مدعم ومخالفة تجميع 139 بطاقه تموينيه لدي مخبز بلدي .





و71 مخالفة عدم اعلان عن اسعار و45 مخالفة مواصفات و 12 مخالفة نظافة و 17 مخالفة شهاده صحيه ومخالفة اختراق نظام 2025 رغيف.



