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محافظات

الكشف الطبي على ٢ مليون شخص ضمن المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:07 م
الكشف الطبي علي ٢
الكشف الطبي علي ٢ مليون شخص بالمبادرات الرئاسية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين وتسعى إلي تحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذى يتعرضون له، مشيرا إلى أن المبادرات الطبية كشفت اهتمام الدولة بصحة المواطن وسعيها لتوفير بيئة صحية مناسبة له. 

ومن جانبه أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لما يقرب ٢ مليون مواطن ومواطنة بنطاق المحافظة وذلك ضمن مبادرتي رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والبالغ عددها 729 فرقة استطاعت خلال الأسبوع الماضي تقديم الخدمة الطبية لعدد ٧١٣٦٠٩ مواطنين، بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٢٤٩٥٠١ سيدة بمدن وقري للمحافظة من عمر ١٨ فأكثر، مؤكدا قيام الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، ارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف تهدف إلي المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عاما المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي تهدف إلى إجراء الفحص الطبي لجميع السيدات بنطاق المحافظة، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتم تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، وتم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.
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