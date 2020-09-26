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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
العملات العربية
العملات العربية
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.86جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .
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