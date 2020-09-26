الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم السبت

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.86جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.86جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..استخرج بدل فاقد بطاقة التموين إلكترونيا.. تفاصيل
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع .