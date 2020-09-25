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أخبار العالم

الكشف عن هوية منفذ هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو بـ باريس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:06 م
الكشف عن هوية منفذ
الكشف عن هوية منفذ هجوم الطعن قرب مقر شارلي إيبدو
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قسم الخارجي
أصيب شخصان على الأقل، خلال حادث طعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة "شارلي ايبدو" في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أكدت الشرطة.

وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، اعتقلت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في الهجوم، مؤكدة احتجاز المنفذ الرئيسي للهجوم.

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وبحسب المعلومات الواردة، فإن المتهم الرئيسي في الهجوم هو باكستاني يبلغ 18 عاما، ولم يكن معروفا لدى السلطات بانتمائاته المتطرفة.

وقالت الصحيفة إن المتهم الثاني ألقي القبض عليه بعد ظهوره في مقطع فيديو بجوار منفذ الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن الحادث هو "محاولة اغتيال مرتبطة بمؤسسة إرهابية"، حيث أحيلت القضية للمدعي العام لمكافحة الإرهاب.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الفرنسي ردا على سؤال حول صحة الضحايا، أنهم في حالة ليست بالخطرة.
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