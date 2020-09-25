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رياضة

الأولى في التاريخ| بطلة مصر في التنس تتأهل للدور الرئيسي في بطولة جراند سلام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:12 م
ميار شريف
ميار شريف
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القسم الرياضي
نجحت ميار شريف بطلة التنس فى كتابة التاريخ لتصبح أول لاعبة في تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة جراند سلام بالفوز اليوم، الجمعة، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالميًا بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة بعدما تغلبت بالأمس على الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى لبطولة رولان جاروس، وفازت فى المباراة الأولى على الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة 6 / 4، 6 / 0.

وتٌعد ميار شريف بطلة مصر فى لعبة التنس، بعدما نجحت فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، وشاركت فى النسخة التى أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التى حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى المنافسات الدولية للعبة التنس، ما زال أمامها الكثير لتحصد الكثير و المزيد من الألقاب الفترة المقبلة.
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