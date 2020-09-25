استجابة لمطالب الأهالي| تدخل عاجل من النائب محمد أبو العينين لحل مشاكل شارع المحطة بالجيزة

استجابة لمطالب الأهالي بشارع المحطة في الجيزة، بادر النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، لتبني حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، حيث تم البدء في تطويرها مطلع الأسبوع الحالي.





وشملت عملية التطوير: الصرف الصحي، ورصف وتجميل الشوارع، وإصلاح وتجديد منظومة مياه الشرب.





من جانبهم، وجه أهالي شارع المحطة الشكر للنائب محمد أبو العينين، على الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لحل المشكلات وتقديم وتبسيط الخدمات العامة لأهالي الدائرة.



