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اقتصاد

خبير: طفرة جديدة في السوق العقارية بسبب مبادرة المركزى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:59 م
مشروعات عقارية
مشروعات عقارية
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آمنة عبدالعظيم
قال الخبير العقاري حسام يونس إن السوق  العقارية المصرية سوف تشهد دفعة قوية في مبيعات العقارات خلال الفترة القادمة وذلك لعدة أسباب أهمها إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ورفع الحد الائتماني حيث وصل حد التمويل لـ 2.250.000 جنيه ويتم السداد على مدة تصل إلى 20 سنة بفائدة تصل لـ10% كحد أقصي.

وأضاف يونس فى تصريحات خاصة، أن التسهيلات في السداد والمقدمة من المطورين العقاريين والمنافسة علي تقديم أفضل العروض والتي وصلت إلي 15 سنة و التنافس علي تقديم الخصومات في حالة البيع الكاش سببان من أقوي أسباب انتعاش سوق العقارات خلال النصف الثاني من عام 2020 .

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وأوضح أن ظهور بوادر نهاية الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا سوف يدفع العملاء للتفاعل لانتهاز فرص التسهيلات الحالية والشراء قبل ارتفاع الاسعار مجددًا.

وأكد، على أهمية رفع وعي المستثمرين فى المجال العقاري من خلال تقديم دراسات وافية ومقارنات عن المشروعات الاستثمارية المتاحة حاليا في المدن الجديدة كالعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والذي بدأ بالفعل من خلال إقامة العديد من المعارض العقارية بالمحافظات المختلفة للتواصل مع عملائها في شتي أنحاء الجمهورية .
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